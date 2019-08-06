Минфин США обратится в МВФ из-за валютных манипуляций Китая

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Минфин США заявил, что Китай является страной, которая манипулирует валютой. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как отмечается, эта реакция американской стороны связана со снижением курса юаня к доллару до минимума с декабря 2018 года.

«…Мнучин будет вести обсуждение с Международным валютным фондом, чтобы устранить несправедливое конкурентное преимущество, созданное последними действиями Китая», — говорится в заявлении.

Также отмечается, что у КНР долгая истории в обесценивании валют и масштабном вмешательстве в зарубежные рынки. В частности, в последнее время Пекин совершил ряд действий, чтобы обесценить собственную валюту и нарастить свои иностранные валютные резервы. Американский минфин призвал Китай повысить прозрачность в этой сфере.

Ранее сообщалось, что Китай использует юань для смягчения последствий торговой войны с США.