Американские индексы снижаются на фоне торговой войны с Китаем

Основные американские промышленные индексы снижаются. Данные с биржи приводит телеканал CNBS.

Сообщается, что после проведения фондовых торгов индекс Dow Jones уменьшился на 780 пунктов (2,5%). Как уточняется, он достиг отметки в 25 763,33 пункта.

Помимо этого, индекс S&P 500 опустился почти на 3% до 2 850,94 пунктов.

Еще стало известно, что индекс электронной биржи Nasdaq сократился на 3,6% до 7 735,61 пунктов.

Как отмечается, такое падение индексов связывают с усилением торговой войны между США и Китаем.

Ранее сообщалось, что Dow Jones в ходе торгов обновил исторический максимум.