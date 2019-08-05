Юань ослаб до минимума с декабря 2018 года

Центробанк Китая понизил курс юаня на 229 базисных пункта, до 6,9925 юаня за 1$, сообщает ТАСС.

По статистике регулятора, такое значение минимальное с 3 декабря 2018 года.

Отмечается, что китайская валюта ослабевает по отношению к американской уже несколько дней.

По словам экспертов, говорить о девальвации юаня в долгосрочной перспективе еще рано. Курс китайской валюты ослаб на фоне торгово-экономической войны с США. Однако стабильность национальной валюты обеспечит экономический рост.

Ранее сообщалось, что китайская экономика замедлилась до темпов 1992 года, в результате политики сдерживания, которую проводит президент США Дональд Трамп.