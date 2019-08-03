Медведчук высказался по поводу решения газового вопроса между Украиной и Россией

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук поделился мнением насчет решения газового вопроса между Украиной и Россией. Об этом он написал в своем твиттере.

По его словам, решить данный вопрос Украине можно, только договорившись с Россией.

Также Медведчук заявляет, что в случае нежелании киевской власти действовать по этому пути, то она будет неспособна улучшить ситуацию в экономическом и социальном плане на Украине.

Ранее глава украинского «Нафтогаза» Андрей Коболев высказал опасения по поводу того, что после завершения «Северного потока — 2» Россия продолжит осуществлять транзит газа в Германию через Украину.