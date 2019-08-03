Путин запретил продлевать арест бизнесменов необоснованно

Российский президент Владимир Путин подписал закон, который запрещает продлевать арест предпринимателей, если активных следственных действий по их уголовному делу нет. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.

Отмечается, поправки будут внесены в статьи 108 и 109 УК России. Теперь следствию придется обосновывать причины, по которым обвиняемый бизнесмен должен содержаться под стражей. Срок продления ареста должен зависеть от объема следственных действий.

Как уточняется, был также уточнен список лиц, которых не могут арестовать, если они не пытались скрыться от следствия и постоянно живут на территории страны.

Ранее Путин по итогам прямой линии поручил проработать практику необоснованных арестов предпринимателей.