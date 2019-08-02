Трамп подписал указ о введении санкций против России по делу Скрипалей

Американский лидер Дональд Трамп подписал указ, в котором перечислены ограничительные меры, под которые может попасть Россия в связи с делом об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Белый дом.

Как отмечается, санкции должны будут оказывать противодействие в предоставлении займов, а также финансовой и техничкой помощи со стороны мировых финансовых учреждений.

Уточняется, что Соединенные Штаты намереваются воздействовать на Россию посредством своих представителей в таких организациях, как МВФ, Всемирный банк и другие.

Также, согласно указу, американским банкам запрещается выдавать займ или предоставлять кредит правительству определенной страны.

Исключение касается тех случаев, когда речь идет о кредитах для приобретения продовольствия.

Ранее сообщалось, что США ввели новые санкции против России по делу Скрипалей.