В России работающим пенсионерам повысили пенсии
В России с 1 августа будет проведен перерасчет страховых пенсий для тех пенсионеров, которые работали в прошлом году. Об этом сообщается на сайте российского Пенсионного фонда.
Согласно представленной информации, с 1 августа такие пенсии подлежат корректировке.
«…августовский перерасчет зависит от размера заработной платы пенсионера: чем она выше, тем больше прибавка к пенсии», — говорится в заявлении.
Уточняется, что максимальный прирост зависит от трех коэффициентов и составит 261,72 руб. На эти цели в бюджете страны предусмотрено 10,6 млрд руб.
Ранее сообщалось, что данная мера коснется всех получателей пенсий, за которых поступали страховые взносы.