Уровень бедности в России может снизиться, прогнозирует Счетная плата

В Счетной палате заявили, что уровень бедности в России в 2019 году может снизиться. Об этом информирует ТАСС.

Согласно прогнозам ведомства, данный показатель уменьшится во втором квартале.

Как уточняет Счетная палата, это произойдет в связи с сокращением реальных располагаемых денежных доходов населения в этот период.

Сообщается, что оно достигло отметки в 0,2% против 2,5% в первом квартале.

При этом отмечается, что дальнейшее снижение уровня бедности с первого к четвертому кварталу является типичной ситуацией для российской экономики.

Ранее стало известно, что власти составляют «портрет бедности» в регионах России.