Потребкорзину хотят разделить на мужскую и женскую
Специалисты ФИЦ питания и биотехнологии разработали новые потребительские корзины, специально созданные для мужчин, женщин и детей, а также предложили его использовать. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на соответствующее предложение.
Как отмечается, в состав потребкорзин включено больше продуктов, чем прописано в нормативах. Например, в настоящее время потребительская корзина взрослого составляет 808 кг/год, а в новых потребкорзинах ее вес увеличивается по на 172 кг для мужчин и на 29 кг для женщин.
Также известно, что в потребкорзине для пенсионеров прописано вдвое больше фруктов. Кроме того, во всех потребкорзинах увеличена порция мяса на 7-27%, рыбы на 25–44%, овощей на 9–33%.
По словам научного руководителя ФИЦ питания Виктора Тутельяна, новые потребительские корзины хорошо скажутся на самочувствии людей, а также на их физических и умственных способностях.
Эти предложения на данный момент уже направлены на рассмотрение различным ведомствам.
Ранее сенатор напомнила недовольным потребительской корзиной об «ужасах войны».