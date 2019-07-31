Потребкорзину хотят разделить на мужскую и женскую

Специалисты ФИЦ питания и биотехнологии разработали новые потребительские корзины, специально созданные для мужчин, женщин и детей, а также предложили его использовать. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на соответствующее предложение.

Как отмечается, в состав потребкорзин включено больше продуктов, чем прописано в нормативах. Например, в настоящее время потребительская корзина взрослого составляет 808 кг/год, а в новых потребкорзинах ее вес увеличивается по на 172 кг для мужчин и на 29 кг для женщин.

Также известно, что в потребкорзине для пенсионеров прописано вдвое больше фруктов. Кроме того, во всех потребкорзинах увеличена порция мяса на 7-27%, рыбы на 25–44%, овощей на 9–33%.

По словам научного руководителя ФИЦ питания Виктора Тутельяна, новые потребительские корзины хорошо скажутся на самочувствии людей, а также на их физических и умственных способностях.

Эти предложения на данный момент уже направлены на рассмотрение различным ведомствам.

Ранее сенатор напомнила недовольным потребительской корзиной об «ужасах войны».