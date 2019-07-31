У Зеленского раскрыли суть предстоящих реформ
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Замглавы офиса украинского лидера Владимира Зеленского Алексей Гончарук в беседе с Bloomberg рассказал о предстоящих на Украине экономических реформах.
В частности, по его словам, в намерения Зеленского входит приватизация госкомпаний и сокращение дефицита бюджета.
Кроме того, он собирается отменить мораторий на продажу земли.
По словам Гончарука, приватизировать планируется также железнодорожного оператора и почту.
Ранее у Зеленского рассказали, когда заработает новая Рада.