Полиция Перми закупит овес и сено для служебных лошадей на 1,7 млн рублей, сообщает «В Курсе.ру».

На корм для служебных непарнокопытных полка ППС полиции краевого центра федеральный бюджет отпускает 1,7 миллиона рублей.

Два открытых аукциона по поставке кормов объявило управление МВД РФ по городу Перми. Суммарная стоимость тендеров – почти 1,7 миллиона рублей.

Половина приобретаемого в августе овса и сена должна быть из нынешнего урожая, а вот вторая требуется из будущего – 2020 года.

Общая масса овса более 57 тонн, сена рулонного – 66,5 тонны, а также 237,5 килограмма соли для животноводства.