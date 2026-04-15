Грузия закрывает небо над резиденцией бывшего премьер-министра страны

Правительство Грузии закрывает воздушное пространство вокруг резиденции олигарха и бывшего премьер-министра страны Бидзины Иванишвили. Об этом сообщает грузинская редакция радиостанции «Свобода».

Согласно правительственному постановлению с 16 апреля всем самолетам запрещено заходить в зону над городом Абастумани в южной части Грузии. Запретная зона начинается на границе с Турцией и имеет протяженность примерно в 45 километров в глубь грузинской территории, распространяясь примерно на 2 тыс. квадратных километров. Формально запрет связан с обеспечением деятельности Абастуманской асторфизической обсерватории, но, по мнению журналистов, на самом деле власти хотят ограничить доступ к обширной семейной резиденции Иванишвили, которую олигарх приобрел в 2020 году.

8 апреля премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что в январе 2027 года будет восстановлено движение по железной дороге между курортами Боржоми и Бакуриани.

Ранее Лондон испугался превращения Грузии во «вторую Белоруссию».