Нефрит за 1 млн рублей украли сотрудники из отдела судебных приставов

СК предъявил обвинение в краже изъятого нефрита стоимостью 1 млн рублей экс-сотруднику ГУФСИН по Иркутской области, сообщает «Тайга.Info».

Вместе с родственником, сотрудником УФССП, они похитили конфискованный нефрит из отдела судебных приставов Усолья-Сибирского. Камни стоимостью около 1 млн рублей полгода лежали в колодце, но покупатель на них так и не нашелся.

Происшествие случилось в новогодние каникулы. Минерал был украден в ночь на 3 января. Подозреваемыми оказались водитель местного отдела судебных приставов и его родственник. Один из них был задержан, второй пришел в СК с явкой с повинной и дал признательные показания.