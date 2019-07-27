Турция подумывает о закупке SSJ-100

Глава российского Минэнерго Александр Новак сообщил, что турецкая сторона задумалась о приобретении у России самолетов SSJ-100 и МС-21, информирует телеканал «360°».

По словам Новака, Россия и Турция уже обсуждали поставку этих самолетов, а также создание предприятия, которое бы позволило странам заниматься совместной сборкой вертолетов.

«В перспективе это совместное производство и поставки самолетов SSJ-100 и МС-21», — поделился Новак.

Ранее сообщалось, что в России готовы поставить Турции Су-35.

МС-21 — российский среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет, а Sukhoi Superjet 100 — ближнемагистральное узкофюзеляжное судно российского производства.