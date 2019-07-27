Назван срок продления предложенного Россией контракта по газу Украине
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Глава российского Минэнерго Александр Новак заявил, что соглашение между украинской и российской стороной по транзиту газа в Европу может быть продлено на год. Об этом сообщает RT.
Новак отметил, что Россия выступает за то, чтобы Украина смогла покупать газ напрямую, а не по наценкам. По его словам, в настоящее время российская сторона уже направила предложение Украине продлить действующий контракт на существующих условиях.
Однако украинская сторона пока не ответила.
Министр подчеркнул, что внесение изменений в контракт будет обсуждаться на уровне «Газпрома» и «Нафтогаза».
Ранее сообщалось, что Россия отвергла десятилетнюю сделку по газу с Украиной.