Топилин отреагировал на данные о продлении маткапитала

Глава Минтруда Максим Топилин отреагировал на данные о продлении предоставления маткапитала в России, передает РИА «Новости».

По словам министра, этот вопрос пока не обсуждался и никаких решений по этому вопросу не принималось.

«Я, конечно, не исключаю то, что будет принято решение о продлении этой программы», – заявил Топилин.

Ранее в российском Минтруде заявили о необходимости сделать материнский капитал бессрочной мерой. По словам первого замглавы ведомства Алексея Вовченко, изменения в соответствующем законопроекте пока не предусмотрены, но у ведомства есть идея сделать предоставление маткапитала бессрочной мерой.