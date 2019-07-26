ЦБ лишил лицензии «РАМ банк»

Российский Центробанк (ЦБ) проинформировал о решении отозвать лицензию у ООО «РАМ Банк. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Как отмечается, решение о прекращении лицензии на осуществление банковских операций вступает в силу с пятницы, 26 июля. Согласно имеющейся информации, кредитное учреждение находилось на 286 месте по величине активов в банковской системе страны.

Ранее сообщалось, что российские банки хотят контролировать решения Центробанка и оспаривать их в суде, если они не согласны. Речь идет о том, что после внезапной проверки из ЦБ и принятого организацией решения, необходимо давать другим банкам шанс собрать специалистов и написать контрсуждение с фактами.