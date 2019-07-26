Россиян предупредили о подорожании конфет

Представители Московской торгово-промышленной палаты в беседе с газетой «Известия» не исключили, что цены на кондитерские изделия в ближайшие шесть месяцев могут возрасти на 5 — 7%.

По данным издания, это может быть вызвано тем, что импортёры пальмового масла лишились льготного НДС в 10%.

«Пальмовое масло в чистом виде не используется в кондитерской промышленности, из него производят жиры различного назначения, в том числе маргарин и спреды... Из-за роста НДС стоимость сырья может вырасти до 10% в зависимости от содержания в нем пальмового масла», — пояснила исполнительный директор Ассоциации производителей и потребителей масложировой продукции Екатерина Нестерова.

По её словам, НДС на пальмовое масло вырастет приблизительно через полгода.