Лари пробил новое дно

Лари, которая является национальной валютой Грузии, достигла минимальной отметки по отношению к доллару за все время существования грузинских денег. Об этом информирует ТАСС.

Сообщается, что официальный обменный курс валюты Грузии снизился до 2,91 лари за доллар.

При этом в коммерческих банках и пунктах обмена валюты за доллар дают 2,96 лари.

Как отмечает президент грузинского Нацбанка Коба Гвенетадзе, в стране обесценивание национальной валют продлится недолго.

Он также отметил, что в Грузии действует плавающий обменный курс.

Ранее сообщалось, что в Грузии взлетели цены на бензин.