В России снизили НДС на фрукты и ягоды

Российская Госдума одобрила снижение НДС с 20% до 10% на фрукты и ягоды в стране. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, теперь российские производители смогут направить сэкономленные средства на создание новых плантаций и садов.

Планируется, что закон вступит в силу с 1 октября 2019 года.

Также с этого момента начнет действовать и повышение НДС на пальмовое масло до 20%. Таким образом, в России постараются ограничить повсеместное использование в пищевых продуктах пальмового масла из-за его вредности.

Ранее сообщалось, что пальмовое масло лишат льгот в России.