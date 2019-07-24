Цена ошибки: сколько заплатят за «грязную» нефть
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Определен максимальный размер выплат из-за «грязной» нефти в «Дружбе», передает РИА «Новости».
Совет директоров «Транснефти» принял решение установить сумму компенсации на уровне $15 за баррель некондиционной нефти.
Отмечается, что грузоотправители должны будут документально подтвердить понесенные убытки.
Ранее польская нефтеперерабатывающая компания Orlen направила первую часть претензий из-за загрязненной нефти в трубопроводе «Дружба» российской стороне.