British Airways и Lufthansa решили не летать в Каир

Авиакомпании Lufthansa и British Airways проинформировали о приостановке рейсов в египетский Каир. Об этом пишет The Financial Times.

В британской авиакомпании заявили, что рейсы не будут выполняться на протяжении семи дней. Решение British Airways является мерой предосторожности. Соображениями безопасности руководствуется и немецкий авиаперевозчик.

«...авиакомпания сегодня временно приостановила полеты в Каир, пока проводится оценка ситуации», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что полеты российских авиакомпаний в Чехию были ограничены из-за того, авиавласти не смогли договориться относительно рейсов Czech Airlines в Сеул через Сибирь, а именно — транссибирские трассы.