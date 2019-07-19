Минтруд сообщил о размере пособий по безработице в 2020 году

Минтруд решил оставить размер пособий по безработице прежним. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на документ, опубликованный ведомством.

В нормативно-правовом акте говорится о том, что Минтруд предложил установить минимальный размер пособия в 2020 году —1500 рублей, максимальный — 8000 рублей для всех граждан, кроме лиц предпенсионного возраста, для них выплаты будут составлять 11280 рублей.

На социальные выплаты из госбюджета в 2020 году будет выделено 2,647 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что Минтруд предложил вести реестр бедных граждан.