Коллекторам запретили выбивать долги по ЖКХ

Госдума приняла закон, согласно которому запрещается передача коллекторам права на работу с задолженностями по жилищно-коммунальным платежам. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, теперь по закону коллекторы не имеют право взыскивать задолженности за жилищно-коммунальные услуги.

Уточняется, что таким правом обладают только управляющая организация, ТСЖ, а также жилищный кооператив или ресурсоснабжающая организация.

Кроме того, согласно закону, нельзя теперь погасить долги за счет соседей. Также взыскать долги теперь можно будет только через суд.

Ранее были названы регионы с самыми дешевыми услугами ЖКХ.