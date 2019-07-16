Турция отреагировала на санкции ЕС

МИД Турции заявил, что санкции Евросоюза, которые решили ввести из-за бурения в ИЭЗ Кипра, не повлияют на добычу углеводородов в Средиземном море. Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на ведомство.

В МИД отметили, что страна продолжит добычу, так как имеет «равные права на ресурсы Кипра».

Кроме того, в ведомстве добавили, что решения Европы являются демонстрацией злоупотребления членством ЕС одного дуэта.

«Турция продолжит защищать свои права и права турок-киприотов, а также активизирует свою деятельность в этом аспекте», — сказали в МИД.

Также Анкара сообщила, что нельзя прийти миру в данной ситуации и урегулировать конфликт, так Кипр «не является реальным государством».

Ранее Греция пригрозила Турции санкциями.