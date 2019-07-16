Казахстан заменил «Газпромнефть» Украиной

В Казахстане металлургическая компания «АрселорМиттал Темиртау» («АМТ Темиртау») прекратила сотрудничество с ТОО «Ник-Ойл», которое является местным дистрибутор «Газпромнефть — смазочные материалы». Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Отмечается, что разрыв контракта связан с санкциями Украины и ЕС.

«АМТ Темиртау» считает, что контракт с «Газпромнефть» вредит репутации гендиректора компании Парамжита Калона. Кроме того, он также является главой украинской «АМТ Кривой Рог».

Уточняется, что представительство «Газпромнефти» назвало ситуацию «недоразумением» и заявили, что надеются на скорое разрешение возникшей ситуации, которая также влияет на российско-казахстанские отношения.

ТОО «Ник-Ойл» в течение восьми лет осуществляет поставку смазочных материалов и охлаждающих жидкостей казахстанской организации.

Ранее сообщалось, что Грузия ищет альтернативу России для экспорта продуктов. Вопросы сотрудничества грузинская сторона обсудила с Казахстаном.