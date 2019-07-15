ЕС одобрил наказание Турции санкциями

Главы внешнеполитических ведомств стран Евросоюза (ЕС) одобрили введение санкционных ограничений в отношении Турции. Об этом сообщает Focus.

По данным издания, решение о санкциях было принято из-за разведки месторождений углеводородов в исключительной экономической зоне Кипра. ЕС сократит финансирование Турции и прекратит ведение переговоров, связанных с соглашением о воздушном сообщении.

Уточняется, что, если Анкара продолжит настаивать на своей позиции, возможно введение дальнейших ограничений в отношении компаний и лиц, участвующих в разведке месторождений.

Ранее глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что действия турецкой стороны в исключительной экономической зоне Кипра неприемлемы, поэтому страну накажут.