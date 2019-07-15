Пенсии россиян опять заморозят

В материалах Минтруда России приведены данные о продлении моратория, по которому накопительную часть пенсии россиян заморозят до 2022 года. Об этом информирует «Интерфакс».

Сообщается, что первоначальный срок «заморозки» должен был завершиться еще в 2020 году.

Как отмечается, при формировании доходной части бюджета Пенсионного фонда России сохранится внесение страховых взносов на финансирование страховых пенсий. При этом эти переводы будут выполнены в полном объеме. Кроме того, во время внесения взносов исключат формирование пенсионных накоплений.

Ранее сообщалось, что россияне будут лишены накопительной части пенсии на восемь лет.