Орешкин рассказал о будущем налогового режима для смозанятых

Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин заявил о том, что с 2020 года режим самозанятых получит возможность вводить каждый регион России. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Орешкина, решение об этом уже готово. Министр уточнил, что его примут на законодательном уровне.

Как отметил Орешкин, самозанятыми уже стали большое количество граждан России. Благодаря этому налоговому режиму в бюджет РФ поступают сотни миллионов рублей.

Ранее стало известно о количестве самозанятых в России. Пока налог на профессиональный доход в пилотном режиме введен только в Москве, Московской и Калужской областях и Республике Татарстан.