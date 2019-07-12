В правительстве РФ предложили добавлять «санкционку» в пищу

Российский вице-премьер Алексей Гордеев завил, что изъятые санкицонные продукты не стоит уничтожать, а их нужно использовать, если те пригодны. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Гордеева, продукты питания уничтожать не стоит, ведь это, по его мнению, неправильно. Их можно изымать, проверять и использовать в пищу.

«На будущее, это требует обсуждения», — добавил Гордеев.

Ранее сообщалось, что магазины отдадут продукты с истекающим сроком годности нуждающимся.