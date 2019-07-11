Курс доллара обвалился после заявлений в США

Курс доллара упал после того, как американский глава ФРС Джером Пауэлл сказал о рисках для международной экономики. Об этом свидетельствуют данные биржи.

Как отмечается, формирующийся на основе шести основных американских торговых партнеров индекс доллара уменьшился на 0,34%.

Также известно, что курс доллара упал на 72 коп. и составил 63,2 руб. Кроме того, пошел на снижение и курс евро. Он уменьшился на 43 коп. до 71,16 руб.

Ранее Пауэлл заявил, что риски для экономики США выросли.

По его мнению, вскоре в Соединенных Штатах могут наступить негативные последствия, но в ФРС готовы применить необходимые инструменты для того, чтобы предотвратить это.