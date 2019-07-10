В Кремле оценили шансы на возобновление полетов в Грузию

В Кремле уверены, что рано или поздно авиасообщение России и Грузии возобновится, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА «Новости».

По его словам, пока опасность для россиян в Грузии сохраняется.

При этом Песков отметил, что возобновление полетов нельзя исключать. Как только появятся признаки нормализации, тогда будет время для принятия решений

Ранее источник в российском МИДе заявил, что авиасообщение с грузинской стороной может быть восстановлено.