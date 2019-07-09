В «Красном и Белом» объяснили проверку силовиков
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В алкогольной сети «Красное & Белое» прокомментировали проверку офиса. По словам пресс-службы компании, правоохранительные органы и налоговая проверяет офис в Челябинске для подтверждения деловых связей сети с контрагентом. Об этом сообщают РИА «Новости».
В компании отметили, что проверяющие ведут себя очень корректно, а всю информацию, которую они хотят получить, «немедленно предоставляют».
Это не первый обыск «Красного & Белого» в Челябинске. В декабре 2018 года проверки проводились на складских помещениях. Тогда сеть подозревали в продаже подделок и уходе от налогов.