Рынок поддельных люксовых товаров в России обогнал легальный

Годовой оборот контрафактных люксовых товаров в России на 13% выше, чем легальный сегмент рынка. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Согласно оценкам Fashion Consulting Group (FCG), продажи люксовых брендов в России выросли на 5% до 248 млрд рублей. Таким образом, объем торговли люксовыми подделками может превышать оборот продаж оригиналов почти на 13%.

Отмечается, что больше всего поддельной продукции в торговых центрах — 40% и вещевых рынков — 30%. Онлайн-торговля зарабатывает на контрафакте около 84 млрд рублей, из них 25 млрд приходятся на продажи в социальных сетях и маркетплейсах.

Самые распространенные подделки, которые берут покупатели, — это кроссовки, футболки, джинсы и сумки.

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