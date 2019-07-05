Молодежь рассказала, на какую зарплату рассчитывает

Результаты опроса, проведенного Российской академией народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС) показали, что большинство специалистов в возрасте от 18 до 30 лет расчитывает на самую высокую зарплату в сфере информационных технологий. Об этом сообщает RT.

Около 30% IT-специалистов претендуют на зарплату от 50 до 60 тыс. руб.

25% молодежи, занятой в правоохранительных структурах, хотят зарабатывать 50 - 60 тыс. руб. в месяц.

Большинство занятых в сферах «финансы», «реклама» и «консалтинг» рассчитывают на 30-40 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что россиянкам откроют мужские профессии.