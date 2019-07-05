Новый способ увеличить пенсию нашли в РФ

Национальная ассоциация пенсионных фондов нашла способ, как повысить пенсии россиян до 56% от утраченного заработка. Об этом пишут «Известия».

По данным ассоциации, это можно сделать благодаря развитию корпоративных программ в рамках НПО (негосударственного пенсионного обеспечения).

В организации предложили добавить различные льготы в ряд корпоративных программ и ввести систему софинансирования, где 2% делает взнос россиянин, 2% — его работодатель, и 1% отчисляет государство.

Ранее россияне назвали желательную пенсию.