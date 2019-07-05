Новый способ увеличить пенсию нашли в РФ
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Национальная ассоциация пенсионных фондов нашла способ, как повысить пенсии россиян до 56% от утраченного заработка. Об этом пишут «Известия».
По данным ассоциации, это можно сделать благодаря развитию корпоративных программ в рамках НПО (негосударственного пенсионного обеспечения).
В организации предложили добавить различные льготы в ряд корпоративных программ и ввести систему софинансирования, где 2% делает взнос россиянин, 2% — его работодатель, и 1% отчисляет государство.