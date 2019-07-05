Россиянам показали новые поезда без боковых полок

В Сети появился макет проекта новых плацкартных вагонов, в которых нет боковых полок. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, в проекте нарисованы большие панорамные окна, а также спальные места, расположенные друг напротив друга. Кроме того, их длину увеличили на 17,5 см, так как боковые полки были убраны.

Однако, в каждом вагоне в проекте предусмотрено только 40 мест, а не 54, как можно встретить в настоящее время.

Агентство подчеркивает, что это пока предварительный проект.

Ранее гендиректор «Федеральной пассажирской компании», которая является «дочкой» РЖД, Петр Иванов заявил, что повышения цен на проезд в общих и плацкартных вагонах нет.