Стали известны проблемы реализации нацпроектов

Глава Банка России Эльвира Набиуллина рассказала о двух проблемах, мешающих реализовать национальные проекты и достигнуть успехов в достижении устойчивого роста экономики, передает ТАСС.

По словам главы ведомства, для этого нужно привлекать частные инвестиции и инициативы со стороны предпринимателей. Они необходимы в инфраструктуру и сферы образования, здравоохранения.

Кроме того, Эльвира Набиуллина упомянула о необходимости проведения структурных реформ.

«Однако я должна в очередной раз сказать, что никаких простых решений не бывает», — прокомментировала глава Банка России данный вопрос.

Ранее сообщалось, что больше всего россияне ждут реализации нацпроекта «Здравоохранение».