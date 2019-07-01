Страны ОПЕК+ намереваются продлить сделку по нефтедобыче

Глава Минэнерго страны Александр Новак заявил, что входящие в состав комитета ОПЕК+ страны согласились продлить соглашение по регулированию добычи нефти. Об этом сообщает ТАСС.

Новак рассказал, что все страны, присутствующие на заседании мониторингового комитета, одобрили предложение о продлении на шесть или девять месяцев тех параметров, которые были заключены в декабре 2018 года.

Он отметил, что квота на добычу нефти, вероятно, не изменится, так как это не входит в планы стран.

Ранее сообщалось, что ОПЕК намерена утвердить бессрочную хартию о сотрудничестве.