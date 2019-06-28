«Аэрофлот» готов закупить еще 100 самолетов Sukhoi Superjet

Российская авиакомпания «Аэрофлот» готова подписать контракт на покупку 100 отечественных самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) в этом году. Об этом журналистам сообщил гендиректор авиаперевозчика Виталий Савельев, передает РИА «Новости».

«Мы не отказываемся ни от поставок еще 100 самолетов SSJ100, ни от дополнительных 35 МС-21. Мы готовы подписать контракт по «сухим» уже в этом году. Оформление соответствующих договоренностей – график поставок и коммерческие условия контракта - находится в стадии проработки», — сказал Савельев.

По состоянию на 1 июня 2019 года в воздушном парке «Аэрофлота» 252 лайнера, из которых 49 - Sukhoi Superjet 100. Соглашение о поставке еще 100 этих самолетов авиакомпания и Объединенная авиастроительная корпорация подписали в 2018 году – речь идет о поставке лайнеров с 2019 по 2026 год. В соответствии со Стратегией развития, к 2023 году воздушный флот группы «Аэрофлот» должен увеличиться до более 500 самолетов.