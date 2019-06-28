ВТБ простил долг по ипотеке клиентке-инвалиду, попавшей в отчаянную ситуацию

Банк ВТБ простил ипотечный долг в размере 436 тысяч рублей семье своей клиентки из Ростовской области, которая попала в тяжелую жизненную ситуацию. Несмотря на то, что суд решил обратить взыскание долга на жилой дом этой семьи, финансисты приняли отчаянную ситуацию семьи близко к сердцу – и не только простили долг, но и оказали помощь семье, сообщили в банке.

Эта история началась в 2006 году, когда жительница села Пешково взяла ипотеку в банке «Кит-Финанс» (кредит был выкуплен ВТБ в 2011 году) и в том же году случилось несчастье – она стала инвалидом 2 группы. Денег в семье стало меньше, справляться с выплатами стало тяжелее. Но тут произошло еще одно несчастье – муж заемщицы – сотрудник МЧС — в ходе работы при наводнении в Крымске в 2012 году заболел и остался инвалидом, прикованным к постели. Об оплате налогов, газа, тепла, кредитов не может идти и речи. И при этом женщине приходится ухаживать за престарелой матерью.

«Мы считаем принятое решение единственно правильным. На наш взгляд, клиентам, попавшим в сложную жизненную ситуацию, необходимо помогать. Поэтому мы простили долг и оказали помощь по выкупу дома. Это соответствует стратегии банка, так как абсолютный приоритет для нас – клиентоориентированный подход и уважение ко всем заемщикам», - сообщили в ВТБ.

Такие истории людей, попавших в тяжелую жизненную ситуацию, послужили причиной принятия в России законодательства об ипотечных каникулах – поправки вступят в силу с 1 августа 2019 года. Их в ходе послания Федеральному собранию предложил президент России Владимир Путин. Ипотечные каникулы – это льготный период, на протяжении которого заемщик, попавший в трудное финансовое положение, может не платить по кредиту или снизить сумму ежемесячных платежей.

«Сегодня многие граждане, семьи берут потребительские кредиты на различные цели. Конечно, нужно понимать свою ответственность, рассчитывать силы, все это понятно. Но в жизни может случиться все и бывает все: и потеря работы, и тяжелая болезнь. И в этой ситуации загонять человека в тупик — последнее дело, да и бессмысленно даже с экономической точки зрения», — говорил глава государства.

Еще одну инициативу, направленную на облегчение долгового бремени, выдвинул ЦБ. Банк России предложил банкам рассмотреть возможность прекратить взыскание оставшейся задолженности с граждан, уже лишившихся заложенного жилья в связи с неисполнением обязательств по ипотеке. Иными словами, не взыскивать остаток долга, если на его покрытие не хватило денег от продажи имущества должника.