Заграница выйдет отдыхающим дешевле, чем Крым

Российский сервис по поиску авиабилетов Aviasales проанализировал, где можно отдохнуть на море неделю двум людям в трехзвездочном отеле включая перелет в пределах 50 тыс. рублей. Об этом сообщают РИА «Новости».

По данным экспертов туристического поисковика, отдых в Крыму обойдется в 53 356 рублей.

За границей морской отдых обойдется дешевле. В Турции можно провести отпуск за 31 892 руб., что на 40% дешевле Крыма, на болгарском черноморском побережье в Бургасе за 45 127 руб., в Салониках в Греции за 45 127 руб., а на Кипре за 47 416 руб.

Ранее сообщалось, что украинские отдыхающие едут в Крым.