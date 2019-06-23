Georgian Airways открестилась от долга перед РФ

В грузинской авиакомпании Georgian Airways заявили об отсутствии задолженности перед Россией, передает РИА «Новости».

Об этом сказал основатель компании Тамаз Гаиашвили.

По его словам, у Georgian Airways действительно был долг перед Россией.

Он также добавил, что его сумма составляла около $3 млн.

Гаиашвили подчеркнул, что компания урегулировала эту ситуацию с помощью властей Грузии.

Ранее сообщалось, что Georgian Airways решила обойти запрет на полеты в Россию.