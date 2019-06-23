Georgian Airways открестилась от долга перед РФ
В грузинской авиакомпании Georgian Airways заявили об отсутствии задолженности перед Россией, передает РИА «Новости».
Об этом сказал основатель компании Тамаз Гаиашвили.
По его словам, у Georgian Airways действительно был долг перед Россией.
Он также добавил, что его сумма составляла около $3 млн.
Гаиашвили подчеркнул, что компания урегулировала эту ситуацию с помощью властей Грузии.
Ранее сообщалось, что Georgian Airways решила обойти запрет на полеты в Россию.