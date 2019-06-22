Путин запретил авиаперелеты в Грузию
Российский президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий российским авиакомпаниям перевозить граждан России в Грузию, передает РИА «Новости».
Согласно документу, запрет будет действовать с 8 июля и имеет временный характер.
По словам пресс-секретаря лидера Дмитрия Пескова, это является вынужденной мерой и связано с «экстремистскими действиями» в Грузии. Приостановка авиасообщения произойдет 8 июля, когда большинство туров на грузинскую территорию завершится.
Ранее Ростуризм рекомендовал туроператорам приостановить реализацию туров в Грузию.