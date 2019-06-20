Мировые цены на нефть подскочили

<img src="">

Мировые цены на нефть начали резко расти. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным торгов, темпы их роста увеличились с 1,5% до 3%. Уточняется, что стоимость августовских фьючерсов на нефть WTI увеличилась на 3,08% и достигла показателя в $55,62 за баррель. Цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent составила $63,7 за баррель, увеличившись на 3,02%.

Ранее сообщалось, что цены производителей на автомобильный бензин в мае взлетели на 17,5%.