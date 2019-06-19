Boeing унизили на авиасалоне в Ле-Бурже
В первый день авиасалона во французском Ле-Бурже американской компании Boeing не удалось получить ни одного заказа, передает CNBC.
Согласно имеющейся информации, корпорация не рассчитывала получить много заказов на самолеты после двух произошедших авиакатастроф. 10 марта в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, погибли 157 человек. 29 октября 2018 года такой же лайнер компании Lion Air потерпел крушение в Индонезии, погибли 189 человек. Но полное отсутствие заказов в первый день разрушило «худшие ожидания» компании.
Как отметил глава компании Деннис Меленберг, Boeing собирается убедить возможных покупателей в прогрессе над разрешением полетов лайнеров 737 MAX.
Ранее сообщалось, что American Airlines продлила запрет на полеты Boeing 737 MAX до 3 сентября.