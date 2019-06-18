«Нафтогаз» предложил «Газпрому» новый вариант поставок

Украинский «Нафтогаз» предлагает «Газпрому» новый вариант поставок российского газа в Европу, если не получится договориться о транзите после 2019 года. Об этом написал в фейсбуке исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

Он отметил, что «Газпрому» предлагают заключить договор не на услуги транспортировки, а на «своп» газа.

По его словам, «Газпром» в данном случае может передавать определенный объем газа на границе, а «Нафтогаз» готов передавать такой же объем на границе Украины и ЕС.