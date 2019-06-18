Рост промпроизводства в РФ за первые 5 месяцев 2019 года составил 2,4%

Промышленное производство в России в январе-мае 2019 года выросло на 2,4% в годовом выражении, сообщает Росстат.

«Индекс промышленного производства составил в январе-мае 2019 года по сравнению с январем-маем 2018 года – 102,4%», — говорится в сообщении.

В мае 2019 года промпроизводство выросло на 0,9% по сравнению с показателем за май 2018 года.

По сравнению с апрелем текущего года, промышленной производство снизилось на 2,1 %.