В Госдуме оценили предложение изменить критерии нуждаемости в России
Глава комитета по труду Ярослав Нилов прокомментировал предложение изменить критерии нуждаемости в России, сообщает «Говорит Москва».
Он призвал обдуманно относиться к таким «чувствительным» вопросам.
«Такие чувствительные и щепетильные вещи необходимо очень тонко и аккуратно продумывать и просчитывать», — отметил он.
По его словам, подобные обсуждения «добавляют масла в огонь», усиливая социальную напряженность.
Ранее сообщалось, что в России предложили лишить государственных пособий «мнимых» бедных.
По данным издания, речь идет о малоимущих гражданах России, у которых есть огород или свободная жилая площадь.