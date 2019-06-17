В Госдуме оценили предложение изменить критерии нуждаемости в России

Глава комитета по труду Ярослав Нилов прокомментировал предложение изменить критерии нуждаемости в России, сообщает «Говорит Москва».

Он призвал обдуманно относиться к таким «чувствительным» вопросам.

«Такие чувствительные и щепетильные вещи необходимо очень тонко и аккуратно продумывать и просчитывать», — отметил он.

По его словам, подобные обсуждения «добавляют масла в огонь», усиливая социальную напряженность.

Ранее сообщалось, что в России предложили лишить государственных пособий «мнимых» бедных.

По данным издания, речь идет о малоимущих гражданах России, у которых есть огород или свободная жилая площадь.