Евро снижается на открытии

Рубль растет к доллару и евро на открытии, свидетельствуют данные торгов.

Курс доллара расчетами «завтра» снизился на 6 копеек, до 64,32 рубля. Евро снизился на 5 копеек, до 72,12 рубля.

Стоимость нефти Brent снижается на 0,1%, до $61,98 за баррель.